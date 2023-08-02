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Усик – Дюбуа. Топ-поединок в хевивейте получил транслятора в Украине

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Вроцлав, Среда 02 августа 2023 10:04
Усик – Дюбуа. Топ-поединок в хевивейте получил транслятора в Украине Фото: Александр Усик и Даниель Дюбуа сойдутся в бою в Польше (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Украинские болельщики этим летом смогут посмотреть боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост "MEGOGO Спорт Украина" в Facebook.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Эксклюзивным транслятором боя в Украине и Польше стал медиасервис MEGOGO. Просмотреть поединок в прямом эфире можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и в отдельном поп-ап-канале, который появится в день события.

Помимо боя Усика и Дюбуа, платформа будет транслировать и поединки в андеркарде вечера бокса. Там в ринг выйдут украинцы Беринчик, Митрофанов, Соломенников, Харцыз и другие. Вместе с K2 Promotions медиасервис MEGOGO запланировал выездную студию.

Украинский боксер – действующий обладатель чемпионских поясов WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring. Британец же стал обязательным претендентом на титул Всемирной боксерской ассоциации. В прошлом году он защитил звание регулярного чемпиона WBA, одолев нокаутом южноафриканца Лерену.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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Бокс Megogo Александр Усик
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