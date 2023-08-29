Усик – Дюбуа. Промоутер українця відверто оцінив шанси апеляції британця

Спортивний менеджер упевнений, що апеляція претендента на чемпіонські пояси буде відхилена. На його переконання, перемога чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO була чистою і беззаперечною.

"Нуль відсотків або від'ємна вірогідність успіху", – сказав Красюк, відповідаючи на запитання про перспективи оскарження результату бою представниками Дюбуа.

На старті 5-го раунду український боксер опинився на підлозі. Однак, про нокдаун не йшлося – британець збив чемпіона підозрілим ударом нижче пояса. Потерпілий приходив до тями орієнтовно 5 хвилин.

Згодом Усик перехопив ініціативу та двічі відправив британського боксера в нокдаун. У дев'ятому раунді Дюбуа вже не зміг упевнено піднятися з підлоги, тож рефері завершив поєдинок технічним нокаутом на користь українця. Він зберіг чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO.

Однак, команда Дюбуа на чолі з промоутером Френком Ворреном розпочали кампанію за визнання бою таким, що не відбувся. На переконання британця та його оточення, злощасний удар відповідав правилам, а суддя був упередженим. Дюбуа прагне провести реванш із українцем.