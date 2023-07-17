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Усик – Дюбуа. Продаж квитків на бій українця стартував: відомі ціни

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Вроцлав, Понеділок 17 липня 2023 16:21
Усик – Дюбуа. Продаж квитків на бій українця стартував: відомі ціни Фото: Олександр Усик і Даніель Дюбуа зустрінуться наприкінці літа (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

У понеділок розпочалася торгівля перепустками на боксерський поєдинок у надважкій вазі між українцем Олександром Усик і британцем Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USYK 17.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Квитки на бій чемпіона за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Усика продають через польський портал eBilet. Ціна найдешевшого квитка – 49 злотих (орієнтовно 452 грн за курсом НБА). Натомість перепустки до VIP-ложі вартують від 1999 до 9999 злотих (від 18453 до 92302 гривень).

Станом на 16:00 за Києвом 17 липня для купівлі доступні лише квитки категорії VIP. "Вірогідно, щойно був побитий польський рекорд за швидкістю продажу кількох тисяч квитків", – написав польський промоутер Анджей Васілевскі в персональному Twitter. З моменту старту продажів тоді минуло всього 23 хвилини.

Призовий фонд поєдинку розділять у пропорції 75/25 на користь чемпіона. Отже, Усик заробить за бій орієнтовно 6 млн доларів. Дюбуа хоч і отримає 2 мільйони з хвостиком, але ця сума буде найвищим гонораром у кар'єрі "Динаміта".

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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