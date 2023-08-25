Усик – Дюбуа. Чемпіон і претендент зважилися перед боєм: відео

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 23:00 за київським часом.

Актуальна вага Усика – 100,2 кг. Торік перед боєм-реваншем із Джошуа українець був усього на 300 г важчий. Натомість Дюбуа переважив суперника на понад 5,5 кг. Під час процедури зважування британського боксера цифри зупинилися на позначці 105,8 кг.

Усик заволодів поясами WBO, WBA, IBF та IBO в 2021 році. Натомість Дюбуа став обов'язковим претендентом на пояс Усесвітньої боксерської асоціації з титулом регулярного чемпіона. Перемога українського боксера, ймовірно, дасть поштовх до нових перемовин про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.

Раніше рефері Пабон отримав призначення на поєдинок Усика проти Дюбуа. Саме пуерто-риканець працював у ринзі торік, коли українец вдруге переміг Джошуа. У трудовій книжці рефері також бої за участі Кличка-молодшого.