Усик – Дюбуа. Чемпион и претендент взвесились перед боем: видео

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 23:00 по киевскому времени.

Актуальный вес Усика – 100,2 кг. Перед прошлогодним боем-реваншем с Джошуа украинец был всего на 300 г тяжелее. В свою очередь Дюбуа перевесил соперника более чем на 5,5 кг. В ходе процедуры взвешивания британского боксера цифры остановились на отметке 105,8 кг.

Усик завледал поясами WBO, WBA, IBF и IBO в 2021 году. Дюбуа стал обязательным претендентом на пояс Всемирной боксерской ассоциации с титулом регулярного чемпиона. Победа украинского боксера, вероятно, даст толчок новым переговорам о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

Ранее рефери Пабон получил назначение на поединок Усика против Дюбуа. Именно пуэрториканец работал в ринге в прошлом году, когда украинец во второй раз победил Джошуа. В послужном списке рефери также бои с участием Кличко-младшего.