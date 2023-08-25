RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усик – Дюбуа. Чемпион и претендент взвесились перед боем: видео

Фото: Александр Усик оказался легче оппонента (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Перед поединком между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа прошла традиционная церемония взвешивания боксеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USYK17.

 

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 23:00 по киевскому времени.

Актуальный вес Усика – 100,2 кг. Перед прошлогодним боем-реваншем с Джошуа украинец был всего на 300 г тяжелее. В свою очередь Дюбуа перевесил соперника более чем на 5,5 кг. В ходе процедуры взвешивания британского боксера цифры остановились на отметке 105,8 кг.

Усик завледал поясами WBO, WBA, IBF и IBO в 2021 году. Дюбуа стал обязательным претендентом на пояс Всемирной боксерской ассоциации с титулом регулярного чемпиона. Победа украинского боксера, вероятно, даст толчок новым переговорам о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

Ранее рефери Пабон получил назначение на поединок Усика против Дюбуа. Именно пуэрториканец работал в ринге в прошлом году, когда украинец во второй раз победил Джошуа. В послужном списке рефери также бои с участием Кличко-младшего.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикБокс