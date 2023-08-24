Усик – Дюбуа. Чемпіон і претендент провели відкрите тренування: відео

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Дюбуа вийшов у ринг під відкритим небом разом із тренером Доном Чарльзом. Британець виконав фізичні вправи, а потім попрацював із коучем "на лапах". Обов'язковий претендент на титул WBA непогано рухався і серйозно вкладався в удари.

Натомість Усик вийшов на ринг із синьо-жовтим прапором. Українець виконав запальний танок зі співвітчизником Дмитром Митрофановим. Перед відпрацюванням ударів чемпіон за версіями WBA, IBF, WBO, IBO та The Ring розім'явся, зокрема і пострибав на скакалці.

Раніше рефері Пабон отримав призначення на поєдинок Усика проти Дюбуа. Саме пуерто-риканець працював у ринзі торік, коли українец вдруге переміг Джошуа. У трудовій книжці рефері також бої за участі Кличка-молодшого.