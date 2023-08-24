Усик – Дюбуа. Чемпион и претендент провели открытую тренировку: видео

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Дюбуа вышел в ринг под открытым небом вместе с тренером Доном Чарльзом. Британец выполнил физические упражнения, а затем поработал с коучем "на лапах". Обязателен претендент на титул WBA неплохо двигался и серьезно укладывался в удары.

Усик вышел на ринг с сине-желтым флагом. Украинец исполнил зажигательный танец с соотечественником Дмитрием Митрофановым. Перед отработкой ударов чемпион по версиям WBA, IBF, WBO, IBO и The Ring размялся, в том числе и попрыгал на скакалке.

Ранее рефери Пабон получил назначение на поединок Усика против Дюбуа. Именно пуэрториканец работал в ринге в прошлом году, когда украинец во второй раз победил Джошуа. В послужном списке рефери также бои с участием Кличко-младшего.