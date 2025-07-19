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Усик - Дюбуа 2: важлива інформація від MEGOGO про трансляцію

Субота 19 липня 2025 20:42
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Усик - Дюбуа 2: важлива інформація від MEGOGO про трансляцію Усик - Дюбуа 2 на MEGOGO - що треба знати про трансляцію (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У ніч з 19 на 20 липня відбудеться один з найочікуваніших поєдинків року - бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

РБК-Україна розповідає, хто коментуватиме та як дивитись вечір боксу на MEGOGO.

Де та о котрій дивитись трансляцію

Головний поєдинок розпочнеться орієнтовно після 23:00 за Києвом.

Важливо зазначити, що за регламентом арени "Вемблі", весь вечір боксу має завершитися до 01:00 ночі (за київським часом).

Скільки коштує та як знайти бій

Перегляд поєдинку буде доступний для користувачів MEGOGO з передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Знайти трансляцію можна буде в розділі "Спорт" (підрозділ "Єдиноборства"), на каналі "MEGOGO Гонг", а також на спеціальному поп-ап каналі в розділі "Телебачення".

Актуальні ціни на місячні передплати медіасервіс, які потрібні для перегляду бою Усик - Дюбуа 2, є такими:

  • "Спорт" - 279 грн/міс
  • "Оптимальна" - 161 грн/міс
  • "Максимальна" - від 291 грн/міс (перші 14 днів - 199 грн)
  • "MEGOPACK XL" - 599 грн/міс (перші 30 днів - 449 грн)

Будь-яка з цих чотирьох передплат надасть доступ до прямої трансляції вечора боксу.

Хто коментуватиме та буде у студії

MEGOGO готує потужну команду для висвітлення події. Головний бій між Усиком і Дюбуа безпосередньо зі стадіону "Вемблі" коментуватиме Володимир Кобельков.

Ведучі київської студії - Артем Панченко та Олександра Кучеренко.

Зірковими гостями ефіру стануть:

  • Жан Беленюк - олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби
  • Андрій Розанов - журналіст Tribuna.com
  • Влад Єлисєєв - промоутер Top Boxing Generation.
  • Інші поєдинки вечора коментуватимуть Сергій Лук’яненко та Дмитро Аветісян.

Усі бої файткарду

Окрім головної події, українські вболівальники зможуть насолодитися ще й такими боями:

  • Олександр Усик - Даніель Дюбуа (коментатор: Володимир Кобельков)
  • Лоуренс Околі - Кевін Лерена (коментатори: Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян)
  • Даніель Лапін - Льюїс Едмондсон (бій за титули IBF та WBA Continental) (коментатор: Володимир Кобельков)
  • Владислав Сіренко - Соломон Дакре (коментатори: Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян)
  • Адам Хамед - Езекіель Грегорес (коментатори: Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян)
  • Лаша Гурулі - Джеймс Френсіс (коментатори: Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян)

Благодійна складова трансляції

Під час трансляції MEGOGO разом з Usyk Foundation проводить збір на суму 5 млн грн гривень для проєкту "Home Again", метою якого є будівництво житла для родин переселенців. Автор найбільшого донату отримає унікальний приз - боксерські шорти Усика з підготовки до бою з Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, перший бій між Усиком та Дюбуа відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві й завершився перемогою українця нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше відомий коментатор поділився з РБК-Україна ексклюзивним прогнозом щодо можливих результатів поєдинку.

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