Усик дебютував у кіно: селфі зі Скелею та овації глядачів на прем’єрі "Незламного"

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик разом із дружиною Катериною відвідали 50-й кінофестиваль у Торонто. Український спортсмен взяв участь у презентації спортивної драми "Незламний", де зіграв роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Катерини у соцмережі Instagram.
8 вересня у Торонто відбувся прем’єрний показ фільму "Незламний" ("The Smashing Machine"), де головну роль зіграв всесвітньо відомий Двейн "Скеля" Джонсон.
На сцені з ним також була Емілі Брант, яка виконала роль дівчини американського чемпіона UFC Марка Керра. Олександр Усик став особливим гостем заходу, з’явившись на сцені та отримавши справжні овації від глядачів.
У стрічці Усик зіграв українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який є суперником Марка Керра.
Вовчанчин, який народився 1973 року на Харківщині, був чемпіоном турнірів IFC та IAFC і відомий своєю унікальною ударною технікою, що отримала назву "удар Вовчанчина".
Усик з епізодичною роллю передав харизматичний образ українського бійця, що став яскравим моментом прем’єри.
Дружина Усика, Катерина, поділилася кадрами з події, серед яких фото зі світовими зірками та особливий момент із самим Двейном Джонсоном.
Під час афтепаті український чемпіон попросив автограф у "Скелі", який охоче підписав 20-доларову купюру.
Подружжя Усиків щиро ділилося враженнями та не приховувало емоцій на події.
Олександр та Катерина Усик на прем'єрі фільму "Незламний" (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Кінокартина розповідає історію американського бійця ММА Марка Керра, абсолютного чемпіона UFC, та його спортивного шляху.
Офіційна прем’єра стрічки запланована на 3 жовтня.
Раніше ми писали, що на Венеціанському кінофестивалі вже презентували фільм з Усиком і Двейном Джонсоном.
Також читайте про те, як Олександр Усик потрапив у скандал з WBO через відео з танцями.