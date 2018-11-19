Усик поднялся на 4 место рейтинга лучших боксеров по версии The Ring

Первое место по прежнему занимает Василий Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поднялся на четвертую строчку рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. Об этом сообщается на сайте издания.

Благодаря победе над Тони Белью (30-3-1, 20 КО) украинец, который ранее занимал 5 место, обогнал Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО).

Возглавлять рейтинг продолжает чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО).

1. Василий Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Александр Усик

5. Геннадий Головкин

6. Наойя Инуэ

7. Майки Гарсия

8. Срисакет Сор Рунгвисаи

9. Эррол Спенс

10. Донни Ньетес