Усик поднялся на 4 место рейтинга лучших боксеров по версии The Ring

Первое место по прежнему занимает Василий Ломаченко
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поднялся на четвертую строчку рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. Об этом сообщается на сайте издания.
Благодаря победе над Тони Белью (30-3-1, 20 КО) украинец, который ранее занимал 5 место, обогнал Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО).
Возглавлять рейтинг продолжает чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО).
1. Василий Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Сауль Альварес
4. Александр Усик
5. Геннадий Головкин
6. Наойя Инуэ
7. Майки Гарсия
8. Срисакет Сор Рунгвисаи
9. Эррол Спенс
10. Донни Ньетес