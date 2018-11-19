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Усик поднялся на 4 место рейтинга лучших боксеров по версии The Ring

Новости » Спорт    19.11.2018 - 15:55
Усик поднялся на 4 место рейтинга лучших боксеров по версии The Ring

Первое место по прежнему занимает Василий Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поднялся на четвертую строчку рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. Об этом сообщается на сайте издания.

Благодаря победе над Тони Белью (30-3-1, 20 КО) украинец, который ранее занимал 5 место, обогнал Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО).

Возглавлять рейтинг продолжает чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО).

1. Василий Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Сауль Альварес
4. Александр Усик
5. Геннадий Головкин
6. Наойя Инуэ
7. Майки Гарсия
8. Срисакет Сор Рунгвисаи
9. Эррол Спенс
10. Донни Ньетес

Усик вернется на ринг не раньше мая, - менеджер Ломаченко может провести бой за титул IBF
Новости Украины Василий ЛомаченкоАлександр УсикрейтингБокс
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