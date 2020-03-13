Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов перед боем

Украинский супертяжеловес Александр Усик и британец Дерек Чисора провели дуэль взглядов. Об этом сообщается в Twitter промоутерской компании MatchroomBoxing.

Боксеры сошлись лицом к лицу на пресс-конференции в Лондоне, посвященной поединку боксеров, который должен пройти 23 мая на арене О2.

На кону поединка не будет стоять никаких титулов. Усик является официальным претендентом на чемпионский пояс WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа.

Ранее промоутер Эдди Хирный заявлял, что победитель противостояния сможет в конце года встретится с чемпионом мира в супертяжелом весе Джошуа. Сам британец в июне проведет поединок против болгарина Кубрата Пулева в рамках защиты титула IBF.

В середине октября прошлого года Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.

Чисора провел свой последний бой за титул интерконтинентального чемпиона WBO 26 октября и победил Девида Прайса техническим нокаутом.

Напомним, что изначально бой должен был состояться в марте, но возвращение Усика на ринг откладывалось из-за незалеченной травмы локтя украинца.