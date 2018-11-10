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Усик - Беллью: где смотреть бой

Новости » Спорт    10.11.2018 - 15:04
Фото: Усик - Беллью (facebook.com/K2Ukraine)
Фото: Усик - Беллью (facebook.com/K2Ukraine)

Где и когда начнется поединок, в котором украинец проведет первую защиту титулов

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик будет защищать свои титулы в бою против британця Тони Беллью. Трансляция боя начнется на РБК-Украина в 23:30, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния считается украинец.

10 ноября 23:30
Манчестер, стадион Manchester Arena

 

Поединок Усик - Беллью состоится 10 ноября 2018 года в Манчестере на стадионе Manchester Arena. Украинский боксер проведет первую защиту титула чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Прямую трансляцию боя покажет телеканал "Интер". Ожидается, что главный бой вечера начнется около 00:00 11 ноября по киевскому времени. 

Напомним, промоутерская компания Matchroom Boxing представила официальный проморолик боя Усик - Беллью.

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