Усик - Беллью: где смотреть бой

Фото: Усик - Беллью (facebook.com/K2Ukraine)

Где и когда начнется поединок, в котором украинец проведет первую защиту титулов

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик будет защищать свои титулы в бою против британця Тони Беллью. Трансляция боя начнется на РБК-Украина в 23:30, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния считается украинец.

10 ноября 23:30

Манчестер, стадион Manchester Arena

Поединок Усик - Беллью состоится 10 ноября 2018 года в Манчестере на стадионе Manchester Arena. Украинский боксер проведет первую защиту титула чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Прямую трансляцию боя покажет телеканал "Интер". Ожидается, что главный бой вечера начнется около 00:00 11 ноября по киевскому времени.

Напомним, промоутерская компания Matchroom Boxing представила официальный проморолик боя Усик - Беллью.