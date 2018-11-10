Усик - Беллью: де дивитися бій

Фото: Усик - Беллью (facebook.com/K2Ukraine)

Де і коли почнеться поєдинок, в якому українець проведе перший захист титулів

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик захищатиме свої титули у бою проти британця Тоні Беллью. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна о 23:30, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтері". На думку букмекерів, фаворитом цього протистояння вважається українець.

10 листопада 23:30

Манчестер, стадіон Manchester Arena

Поєдинок Усик - Беллью відбудеться 10 листопада 2018 року в Манчестері на стадіоні Manchester Arena. Український боксер проведе перший захист титулу чемпіона світу за весріями WBA, WBC, IBF і WBO.

Пряму трансляцію бою покаже телеканал "Інтер". Очікується, що головний бій вечора почнеться близько 00:00 11 листопада за київським часом.

Нагадаємо, промоутерська компанія Matchroom Boxing представила офіційний проморолик бою Усик - Беллью.