Усик - Беллью: онлайн трансляция

Усик - Беллью

РБК-Украина проведет трансляцию боя, на кону которого будут стоять все пояса украинца

Усик - Беллью. Трансляция боя начнется на РБК-Украина в 23:30, а смотреть поединок можно на Интере. Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик встретится с британцем Тони Беллью. Боксеры уже провели открытую тренировку перед поединком. По мнению букмекеров, явным фаворитом противостояния является украинец.

10 ноября 23:30

Манчестер, стадион Manchester Arena

На кону в этом бою будут стоять титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и The Ring, которыми владеет Усик. Для украинца это будет первая защита титулов после того, как он завоевал их в 12-раундовом поединке в Москве против россиянина Мурата Гассиев.

Для Беллью этот поединок - шанс всей жизни стать абсолютным чемпионом мира. Британец опытный и сильный соперник, за его плечами 33 поединка на профиринге, дважды потерпев поражение. Свои поединки он проводил в супертяжелом дивизионе, но против Усика сразится в первом тяжелом весе.