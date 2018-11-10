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Усик - Беллью: онлайн трансляция

Новости » Спорт    10.11.2018 - 09:19
Усик - Беллью
Усик - Беллью

РБК-Украина проведет трансляцию боя, на кону которого будут стоять все пояса украинца

Усик - Беллью. Трансляция боя начнется на РБК-Украина в 23:30, а смотреть поединок можно на Интере. Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик встретится с британцем Тони Беллью. Боксеры уже провели открытую тренировку перед поединком. По мнению букмекеров, явным фаворитом противостояния является украинец.

10 ноября 23:30
Манчестер, стадион Manchester Arena

 

На кону в этом бою будут стоять титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и The Ring, которыми владеет Усик. Для украинца это будет первая защита титулов после того, как он завоевал их в 12-раундовом поединке в Москве против россиянина Мурата Гассиев.

Для Беллью этот поединок - шанс всей жизни стать абсолютным чемпионом мира. Британец опытный и сильный соперник, за его плечами 33 поединка на профиринге, дважды потерпев поражение. Свои поединки он проводил в супертяжелом дивизионе, но против Усика сразится в первом тяжелом весе.

Усик и Беллью провели открытую тренировку в Манчестере На бой Усик - Беллью проданы практически все билеты
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