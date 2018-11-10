Усик - Беллью: онлайн трансляція

Усик - Беллью

РБК-Україна проведе трансляцію бою, на кону якого стоятимуть всі пояси українця

Усик - Беллью. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна о 23:30, а дивитися поєдинок можна на Інтері. Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик зустрінеться з британцем Тоні Беллью. Боксери вже провели відкрите тренування перед поєдинком. На думку букмекерів, явним фаворитом протистояння є українець.

10 листопада 23:30

Манчестер, стадіон Manchester Arena

На кону в цьому бою будуть стояти титули чемпіона світу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBA, IBF, WBO і The Ring, якими володіє Усик. Для українця це буде перший захист титулів після того, як він завоював їх у 12-раундовому поєдинку в Москві проти росіянина Мурата Гассієва.

Для Беллью цей поєдинок - шанс усього життя стати абсолютним чемпіоном світу. Британець досвідчений та сильний суперник, за його плечима 33 поєдинки на профірингу, двічі зазнавши поразки. Свої поєдинки він проводив у суперважкому дивізіоні, але проти Усика битиметься у першій важкій вазі.