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Усик - Беллью: онлайн трансляція

Новини » Спорт    10.11.2018 - 09:19
Усик - Беллью
Усик - Беллью

РБК-Україна проведе трансляцію бою, на кону якого стоятимуть всі пояси українця

Усик - Беллью. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна о 23:30, а дивитися поєдинок можна на Інтері. Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик зустрінеться з британцем Тоні Беллью. Боксери вже провели відкрите тренування перед поєдинком. На думку букмекерів, явним фаворитом протистояння є українець.

10 листопада 23:30
Манчестер, стадіон Manchester Arena

 

На кону в цьому бою будуть стояти титули чемпіона світу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBA, IBF, WBO і The Ring, якими володіє Усик. Для українця це буде перший захист титулів після того, як він завоював їх у 12-раундовому поєдинку в Москві проти росіянина Мурата Гассієва.

Для Беллью цей поєдинок - шанс усього життя стати абсолютним чемпіоном світу. Британець досвідчений та сильний суперник, за його плечима 33 поєдинки на профірингу, двічі зазнавши поразки. Свої поєдинки він проводив у суперважкому дивізіоні, але проти Усика битиметься у першій важкій вазі.

Усик і Беллью провели відкрите тренування в Манчестері На бій Усик - Беллью продані практично всі квитки
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