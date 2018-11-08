Усик и Беллью провели открытую тренировку в Манчестере

Фото: тренировка Усика в Манчестере (facebook.com/Alexanderusyk)

Боксеры встретятся в ринге уже 10 ноября

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) и почетный чемпион мира по версии WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) провели открытую тренировку в Манчестере за несколько дней до поединка. Об этом сообщает K2 Promotions.

В частности, украинец перед объективами камер побоксировал с тенью. Британец также провел короткую тренировочную сессию.

В четверг, 8 ноября, состоится последняя пресс-конференция перед боем. Взвешивание пройдет в пятницу, 9 ноября. Сам бой - вечером 10 ноября на стадионе Manchester Arena, где украинец проведет первую защиту поясов WBA, WBO, WBC и IBF. В случае победы Александр планирует отказаться от своих титулов и перейти в супертяжелый вес.