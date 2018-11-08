ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Усик и Беллью провели открытую тренировку в Манчестере

Новости » Спорт    08.11.2018 - 10:04
Фото: тренировка Усика в Манчестере (facebook.com/Alexanderusyk)
Фото: тренировка Усика в Манчестере (facebook.com/Alexanderusyk)

Боксеры встретятся в ринге уже 10 ноября

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) и почетный чемпион мира по версии WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) провели открытую тренировку в Манчестере за несколько дней до поединка. Об этом сообщает K2 Promotions.

 

Відкрите тренування Олександра Усика Александр Усик / Usyk та Тоні Беллью. Фото Matchroom Boxing/Mark Robinson #usyk...

Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Середа, 7 листопад 2018 р.

В частности, украинец перед объективами камер побоксировал с тенью. Британец также провел короткую тренировочную сессию.

 

https://www.youtube.com/watch?v=1YflQd2B9g4

Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Середа, 7 листопад 2018 р.

В четверг, 8 ноября, состоится последняя пресс-конференция перед боем. Взвешивание пройдет в пятницу, 9 ноября. Сам бой - вечером 10 ноября на стадионе Manchester Arena, где украинец проведет первую защиту поясов WBA, WBO, WBC и IBF. В случае победы Александр планирует отказаться от своих титулов и перейти в супертяжелый вес.

Усик провел первую тренировку в Манчестере перед боем с Беллью Усик должен пройти меня, прежде чем думать о Джошуа, - Беллью
Новости Украины МанчестерАлександр УсиктренировкибойБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь