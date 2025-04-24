Усик або титул: IBF офіційно висунула Дюбуа жорстку умову та поставила під загрозу об'єднавчий бій

Дюбуа (22-2, 21 КО) має провести бій проти свого досвідченого співвітчизника Дерека Чісори (36-13, 23 КО). Сторони отримали час для переговорів. Якщо до 22 травня не буде досягнуто згоди, IBF призначить промоутерські торги: права на проведення бою отримає сторона, яка запропонує найбільшу суму.

У той же час повідомляється, що Дюбуа може звернутися до IBF із проханням відкласти обов'язковий захист титулу. Наразі невідомо, чи погодиться федерація на такий варіант.

Раніше подібна ситуація виникла і з Всесвітньою боксерською організацією (WBO), яка вимагала від Усика провести обов'язковий захист проти тимчасового чемпіона – новозеландця Джозефа Паркера. Втім, WBO висловила готовність поступитися, якщо домовленості між Усиком і Дюбуа щодо бою за звання абсолютного чемпіона світу будуть досягнуті.

Незважаючи на негласне правило пріоритету, коли об'єднавчі чемпіонські поєдинки ставляться вище за титульні зустрічі окремих організацій, IBF традиційно принципово ставиться до власних інтересів. Влітку минулого року вона фактично змусила Усика відмовитися від свого титулу, вимагаючи від українця захисту поясу замість підготовки до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Саме через це титул і дістався Дюбуа, який, після відмови українця, здобув його у поєдинку зі співвітчизником Ентоні Джошуа.

Британець мав захищати чемпіонське звання 22 лютого у поєдинку проти Паркера, але знявся з бою, повідомивши про хворобу.

Раніше стало відомо, що Дюбуа та український чемпіон світу за версіями WBC, WBO та WBA Усик знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо бою-реваншу. Поєдинок попередньо запланований на 12 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Якщо Дюбуа не владнає свої суперечності з IBF, він також може залишитись без титулу. Тоді поєдинок Усик – Дюбуа втратить свій головний сенс – як битва за звання абсолютного чемпіона.