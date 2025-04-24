Усик или титул: IBF официально выдвинула Дюбуа жесткое условие и поставила под угрозу объединительный бой

Дюбуа (22-2, 21 КО) должен провести бой против своего опытного соотечественника Дерека Чисоры (36-13, 23 КО). Стороны получили время для переговоров. Если до 22 мая не будет достигнуто соглашение, IBF назначит промоутерские торги: права на проведение боя получит сторона, которая предложит наибольшую сумму.

В то же время сообщается, что Дюбуа может обратиться к IBF с просьбой отложить обязательную защиту титула. Пока неизвестно, согласится ли федерация на такой вариант.

Ранее подобная ситуация возникла и со Всемирной боксерской организацией (WBO), которая требовала от Усика провести обязательную защиту против временного чемпиона - новозеландца Джозефа Паркера. Впрочем, WBO выразила готовность уступить, если договоренности между Усиком и Дюбуа относительно боя за звание абсолютного чемпиона мира будут достигнуты.

Несмотря на негласное правило приоритета, когда объединительные чемпионские поединки ставятся выше титульных встреч отдельных организаций, IBF традиционно принципиально относится к собственным интересам.

Летом прошлого года она фактически заставила Усика отказаться от своего титула, требуя от украинца защиты пояса вместо подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри. Именно поэтому титул и достался Дюбуа, который, после отказа украинца, получил его в поединке с соотечественником Энтони Джошуа.

Британец должен был защищать чемпионское звание 22 февраля в поединке против Паркера, но снялся с боя, сообщив о болезни.