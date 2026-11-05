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В усіх районах Києва почались перебої з водопостачанням через знеструмлення

13:59 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: у Києві немає води через знеструмлення (колаж РБК-Україна)

В усіх районах Києва у четвер, 5 листопада, фіксуються перебої з водопостачанням через знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Київводоканалу".

"Унаслідок аварійних знеструмлень об’єктів Київводоканалу наразі спостерігаються перебої з водопостачанням в усіх районах столиці", - йдеться у заяві.

Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та намагаються якомога швидше відновити водопостачання.

"Послуга вже поступово відновлюється. Про зміни в ситуації інформуватимемо додатково", - додали у "Київводоканалі".

Мешканцям столиці нагадали, що у місті працює мережа бюветних комплексів, де вони можуть набрати питну воду. Розташування найближчих бюветів можна дізнатись на сайті КП "Київводфонд".

Нагадаємо, сьогодні у Сумах через коливання напруги в енергомережі знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал".

Зазначимо, сьогодні вранці через наслідки ворожих атак у низці регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії.

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КиївКиївводоканалЕлектроенергіяВодопостачання