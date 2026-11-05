В усіх районах Києва почались перебої з водопостачанням через знеструмлення

"Унаслідок аварійних знеструмлень об’єктів Київводоканалу наразі спостерігаються перебої з водопостачанням в усіх районах столиці", - йдеться у заяві.

Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та намагаються якомога швидше відновити водопостачання.

"Послуга вже поступово відновлюється. Про зміни в ситуації інформуватимемо додатково", - додали у "Київводоканалі".

Мешканцям столиці нагадали, що у місті працює мережа бюветних комплексів, де вони можуть набрати питну воду. Розташування найближчих бюветів можна дізнатись на сайті КП "Київводфонд".