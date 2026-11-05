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Во всех районах Киева начались перебои с водоснабжением из-за обесточивания

13:59 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в Киеве нет воды из-за обесточивания (коллаж РБК-Украина)

Во всех районах Киева в четверг, 5 ноября, фиксируются перебои с водоснабжением из-за обесточивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Киевводоканала".

"В результате аварийных обесточений объектов Киевводоканала наблюдаются перебои с водоснабжением во всех районах столицы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над разрешением ситуации и пытаются как можно скорее восстановить водоснабжение.

"Услуга уже постепенно возобновляется. Об изменениях в ситуации будем информировать дополнительно", - добавили в "Киевводоканале".

Жителям столицы напомнили, что в городе работает сеть бюветных комплексов, где они могут набрать питьевую воду. Размещение ближайших бюветов можно узнать на сайте КП "Киевводфонд".

Напомним, сегодня в Сумах из-за колебаний напряжения в энергосети обесточены объекты КП "Горводоканал".

Отметим, сегодня утром из-за последствий вражеских атак в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

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КиевКиевводоканалЭлектроэнергияВодоснабжение