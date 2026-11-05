У Сумах зникла вода через знеструмлення водоканалу: що відомо

У Сумах через коливання напруги в енергомережі у четвер, 5 листопада, знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на КП "Міськводоканал" Сумської міської ради.

На підприємстві повідомили, що знеструмлення сталося з 12:00. Енергетики працюють над усуненням проблеми.

У водоканалі запевнили, що щойно ситуація з електропостачанням стабілізується, водопостачання забезпечать у звичайному режимі. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і стежити за оновленнями інформації.

Диспетчерська служба КП "Міськводоканал" приймає звернення за телефонами: 050 407-81-10 та 067 548-21-12.

На Сумщині діють графіки аварійних відключень

За інформацією АТ "Сумиобленерго", 5 листопада в області запровадили графіки аварійних відключень (ГАВ) за вказівкою НЕК "Укренерго".

З 9:29 обмеження діяли для споживачів 1-5 черг. О 12:18 їх змінили: аварійні відключення запровадили для 6-10 черг, тоді як 1-5 черги залишили увімкненими.

Причиною обмежень в обленерго назвали пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних російських атак.

Перевірити свою чергу під час аварійних відключень можна на сайті "Сумиобленерго" у розділі "Відключення" або в особистому кабінеті E-Svitlo. Водночас черги за ГАВ не збігаються з чергами погодинних відключень.

В обленерго наголосили, що під час аварійних відключень немає визначеного часу відновлення електропостачання.