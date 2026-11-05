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У Сумах зникла вода через знеструмлення водоканалу: що відомо

13:26 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
У Сумах зникла вода через знеструмлення водоканалу: що відомо Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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У Сумах через коливання напруги в енергомережі у четвер, 5 листопада, знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на КП "Міськводоканал" Сумської міської ради.

На підприємстві повідомили, що знеструмлення сталося з 12:00. Енергетики працюють над усуненням проблеми.

У водоканалі запевнили, що щойно ситуація з електропостачанням стабілізується, водопостачання забезпечать у звичайному режимі. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і стежити за оновленнями інформації.

Диспетчерська служба КП "Міськводоканал" приймає звернення за телефонами: 050 407-81-10 та 067 548-21-12.

На Сумщині діють графіки аварійних відключень

За інформацією АТ "Сумиобленерго", 5 листопада в області запровадили графіки аварійних відключень (ГАВ) за вказівкою НЕК "Укренерго".

З 9:29 обмеження діяли для споживачів 1-5 черг. О 12:18 їх змінили: аварійні відключення запровадили для 6-10 черг, тоді як 1-5 черги залишили увімкненими.

Причиною обмежень в обленерго назвали пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних російських атак.

Перевірити свою чергу під час аварійних відключень можна на сайті "Сумиобленерго" у розділі "Відключення" або в особистому кабінеті E-Svitlo. Водночас черги за ГАВ не збігаються з чергами погодинних відключень.

В обленерго наголосили, що під час аварійних відключень немає визначеного часу відновлення електропостачання.

Нагадаємо, вранці 5 листопада через наслідки російських обстрілів у низці регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії. Зокрема, обмеження діяли в Києві, Сумській, Чернігівській, Рівненській та Полтавській областях. Пізніше аварійні відключення також запровадили на Київщині, Житомирщині та Черкащині.

РБК-Україна також розповідало, чому в Україні можуть часто вводити та скасовувати екстрені відключення світла.

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Суми Сумська область Водопостачання Вимкнення світла
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