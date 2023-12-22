В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)
По усій території України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 13:51 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:51 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - пише пресслужба Повітряних сил.
Ймовірний запуск "Кинджалу"
"Імовірне застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - попереджають Повітряні сили.
Відбій тривоги
В Україні поступово почали оголошувати про відбій повітряної тривоги, яка тривала близько години.
Обстріли України у ніч на 22 грудня
У ніч на 22 грудня російські терористи вкотре вдались до ударів по території України. Загалом ворог застосував 28 безпілотників типу Shahed, які запустив з районів:
- Курська, Росії;
- Примосркьо-Ахтарську, Росії;
- Чауда, Кримського півострова.
До захисту країни від повітряної загрози було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Загалом було знищено 24 "Шахеди" в межах:
- Київської;
- Одеської;
- Миколаївської;
- Херсонської;
- Житомирської;
- Рівненської;
- Хмельницької областей.
У Києві, у Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків дрона на багатоповерхівку, виникла пожежа. Зокрема є пошкодження у Дарницькому та Голосіївському районах.
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