В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

По усій території України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 13:51 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:51 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - пише пресслужба Повітряних сил.

Ймовірний запуск "Кинджалу"

"Імовірне застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - попереджають Повітряні сили.

Відбій тривоги

В Україні поступово почали оголошувати про відбій повітряної тривоги, яка тривала близько години.

Обстріли України у ніч на 22 грудня

У ніч на 22 грудня російські терористи вкотре вдались до ударів по території України. Загалом ворог застосував 28 безпілотників типу Shahed, які запустив з районів:

Курська, Росії;

Примосркьо-Ахтарську, Росії;

Чауда, Кримського півострова.

До захисту країни від повітряної загрози було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Загалом було знищено 24 "Шахеди" в межах:

Київської;

Одеської;

Миколаївської;

Херсонської;

Житомирської;

Рівненської;

Хмельницької областей.

У Києві, у Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків дрона на багатоповерхівку, виникла пожежа. Зокрема є пошкодження у Дарницькому та Голосіївському районах.