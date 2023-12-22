Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 13:51 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Карта выглядит так:

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:51 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Вероятный запуск "Кинжала"

"Вероятное применение аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал". Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - предупреждают Воздушные силы.

Обстрелы Украины в ночь на 22 декабря

В ночь на 22 декабря российские террористы в очередной раз прибегли к ударам по территории Украины. В общем враг применил 28 беспилотников типа Shahed, которые запустил из районов:

Курска, России;

Примосркьо-Ахтарска, России;

Чауда, Крымского полуострова.

К защите страны от воздушной угрозы были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Всего было уничтожено 24 "Шахеда" в пределах:

Киевской;

Одесской;

Николаевской;

Херсонской;

Житомирской;

Ровенской;

Хмельницкой области.

В Киеве, в Соломенском районе, в результате падения обломков дрона на многоэтажку, возник пожар. В частности, есть повреждения в Дарницком и Голосеевском районах.