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В усіх областях України оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Субота 30 грудня 2023 10:39
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В усіх областях України оголошено повітряну тривогу: в чому причина Фото: повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 10:33 повітряну тривогу було оголошено по усій території України.

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок, який розташований у Північному Кавказі.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пише пресслужба Повітряних сил.

Атака на Україну у ніч на 30 грудня

У ніч на 30 грудня, російські терористи вкотре атакували Україну. Ворог запустив десять БпЛА типу "Шахед" із кримського мису Чауда.

"П’ять безпілотників збито протиповітряною обороною в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей", - пише пресслужба Повітряних сил.

Основний удар був націлений на прифронтову зону Херсонської області. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла подробиці ударів по регіону.

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