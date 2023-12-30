Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 10:33 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Моздок, расположенного в Северном Кавказе.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
Атака на Украину в ночь на 30 декабря
В ночь на 30 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину. Враг запустил десять БпЛА типа "Шахед" из крымского мыса Чауда.
"Пять беспилотников сбиты противовоздушной обороной в пределах Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областей", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
Основной удар был нацелен на прифронтовую зону Херсонской области. Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала подробности ударов по региону.
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