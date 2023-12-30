ua en ru
Сб, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина

Суббота 30 декабря 2023 10:39
UA EN RU
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 10:33 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Моздок, расположенного в Северном Кавказе.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Атака на Украину в ночь на 30 декабря

В ночь на 30 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину. Враг запустил десять БпЛА типа "Шахед" из крымского мыса Чауда.

"Пять беспилотников сбиты противовоздушной обороной в пределах Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областей", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Основной удар был нацелен на прифронтовую зону Херсонской области. Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала подробности ударов по региону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Силы обороны нанесли удар по военным объектам в РФ более 70 дронами, - источники
Силы обороны нанесли удар по военным объектам в РФ более 70 дронами, - источники
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году