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В усіх областях України оголошено про повітряну тривогу: в чому причина

Фото: в усіх областях України оголошено про повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх регіонах країни оголошено про повітряну тривогу. Причиною тому є зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому в Північному Кавказі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 12:12 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:12 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок у Північному Кавказі. 

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пише пресслужба Повітряних сил.

Обстріли України 2 грудня 

У ніч на 2 грудня російські терористи випустили по території України 11 ударних дронів типу "Shahed" з мису Чауда. Також ворог запустив авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Запорізької області.

В результаті роботи протиповітряної оборони було знищено 10 ударних БпЛА  в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 над Дніпропетровською областю. 

Зокрема ворог обстріляв з важкої артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Загиблих й постраждалих немає. 

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