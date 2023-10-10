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Усі закупівлі за кошти Світового банку в Україні відтепер можуть проходити в Prozorro

Україна, Вівторок 10 жовтня 2023 11:33
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Усі закупівлі за кошти Світового банку в Україні відтепер можуть проходити в Prozorro Фото: Світовий банк схвалив Prozorro для закупівель для своїх проектів в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світовий банк схвалив використання Prozorro для всіх проектів, які фінансує в Україні. Система електронних закупівель Prozorro може використовуватися для закупівель як для національних (до 5 млн євро), так і для міжнародних (від 5 млн євро) тендерних процедур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Відповідно до рекомендацій Світового банку, нова процедура Prozorro передбачає можливість приймати пропозиції учасників у різних валютах, поетапно розглядати пропозиції, обирати переможця не лише за ціновим критерієм.

Щоб систему Prozorro могли використовувати різні банки розвитку та міжнародні організації, державне підприємство "Прозорро" спеціально розробило процедуру для донорських закупівель за принципом конструктора.

До розробки нової процедури в Prozorro Світовий банк передбачав можливість використовувати українську систему електронних закупівель лише для закупівель до 5 млн євро. Натомість зараз позиція Світового банку полягає в тому, що всі закупівлі, які фінансує World Bank для відновлення України, рекомендовано проводити в Prozorro.

Електронна система публічних закупівель Prozorro це онлайн-платформа, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість поставити це державі.

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Всемирный банк ProZorro, публичные закупки, государственные закупки
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