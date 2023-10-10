Все закупки за деньги Всемирного банка в Украине теперь могут проходить в Prozorro

Всемирный банк одобрил использование Prozorro для всех проектов, финансируемых в Украине. Система электронных закупок Prozorro может использоваться для закупок как для национальных (до 5 млн евро), так и для международных (от 5 млн евро) тендерных процедур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Согласно рекомендациям Всемирного банка, новая процедура Prozorro предусматривает возможность принимать предложения участников в разных валютах, рассматривать предложения поэтапно, выбирать победителя не только по ценовому критерию.

Чтобы систему Prozorro могли использовать различные банки и международные организации, государственное предприятие "Прозорро" специально разработало процедуру для донорских закупок по принципу конструктора.

До разработки новой процедуры в Prozorro Всемирный банк предусматривал возможность использования украинской системы электронных закупок только для закупок до 5 млн евро. Теперь позиция Всемирного банка заключается в том, что все закупки, которые финансирует World Bank для восстановления Украины, рекомендовано проводить в Prozorro.

Электронная система публичных закупок Prozorro - это онлайн-платформа, где государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность поставить это государству.