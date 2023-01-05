Стало відомо, як відбуватимуться торги на Prozorro без аукціонів

Кабінет міністрів оголосив про скасування електронних аукціонів у системі електронних закупівель Prozorro, що закріплено постановою уряду №1495. Передбачено, що аукціони скасовуються на найближчі шість місяців, а причиною такого рішення стали блекаути у країні.

"Відмова від аукціонів - тимчасове рішення. Навіть за відсутності аукціонів у системі Prozorro і надалі проводитимуться конкурентні закупівлі, що дозволятимуть заощаджувати кошти. Система автоматично визначатиме найбільш економічну вигідну пропозицію на основі цін, які надали постачальники при подачі своєї тендерної пропозиції", - повідомила в.о. директора ДП "Прозорро" Наталя Шимко.

За словами заступника міністра економіки Надії Бігун, в умовах енергетичної нестабільності уряд тимчасово змінив правила проведення торгів, тим самим забезпечивши рівний доступ до системи публічних закупівель Prozorro. Наразі скасовується лише один елемент в процедурі, проте сама система закупівель продовжує працювати.

У Міністерстві інфраструктури вважають, що система торгів без аукціону на цьому етапі дозволяє створити вищу конкуренцію та посилити підготовчий процес до першого етапу участі у торгах.

В цілому ж, на думку експертів, призупинка аукціонів Prozorro не є "зрадою".

"Все залишається прозоро. І оприлюднення тендерної документації, і оскарження, і подання пропозицій, і оголошення переможців. Чому саме на етапі аукціонів зараз виникли проблеми? В мене і на роботі, і вдома генератори. Але якщо вимикається світло, при перепідключенні на генератори інтернет починає працювати через 1-3 хвилини. А час на зміну ціни в учасника саме це 2 хвилини. І це критично", - пояснює експерт із закупівель проекту реформи оборонних закупівель Неллі Стельмах.

Екс-гендиректор ДП "Прозорро" Василь Задворний також зазначив, що на аукціони має істотний вплив відключення електроенергії, адже за часом аукціон триває 10-15 хвилин. Тож тепер, коли аукціонів немає, учасники матимуть суттєво більше часу на відправлення пропозицій.