Усі забувають наносити SPF на цю частину обличчя: вона старіє найшвидше!

Чому потрібно захищати губи засобами з SPF

Дерматолог Кеті Буше розповіла, що на відміну від сонячного опіку плеча, який можна ігнорувати під футболкою, опік губи ускладнює виконання повсякденних дій, таких як їжа, пиття чи навіть посмішка.

Гірше того, це може спровокуватись поява герпесу у тих, хто схильний до нього.

"Після майже десяти років роботи в дерматології я бачила так багато передракових уражень на губах. Це ще не рак шкіри, але вони можуть стати злоякісними, якщо їх не лікувати. Це часто означає використання рецептурних хіміотерапевтичних кремів, які є дуже болючим і можуть перетворити такі прості дії, як пиття води, на справжнє випробування", - додала медик.

Зазвичай люди можуть не помітити пошкоджень одразу після дня, проведеного на сонці, але це не означає, що їх не відбувається під поверхнею. З часом вплив ультрафіолету на губи руйнує колаген та еластин - білки, що відповідають за підтримку пружності та гладкості шкіри.

Це пошкодження прискорює появу видимих ​​ознак старіння, таких як дрібні зморшки та нерівномірний тон шкіри.

Без належного захисту це пошкодження від сонця може непомітно, але невблаганно накопичуватися, призводячи до плям, які не гояться, передчасного старіння та навіть передракових уражень. Тож захист губ за допомогою SPF - це не просто уникнення болісного опіку, це важливий крок у збереженні здоров’я та молодого вигляду шкіри.

Як захистити губи від сонця

Використовуйте бальзам для губ з SPF

Буше рекомендує наносити сонцезахисний крем на губи перед тим, як виходити в купальнику на пляж. Також завжди тримайте в сумочці блиск або бальзам із SPF.

Перевагу надавайте засобам з мінеральними фільтрами (оксид цинку або діоксид титану) - вони більш стійкі та безпечні. Наносьте кожні 2 години або після їжі, пиття чи купання.

Уникайте агресивного сонця

З 10:00 до 16:00 ультрафіолет найбільш інтенсивний. У цей час краще перебувати в тіні або носити широкополі капелюхи, що затінюють обличчя.

Зволоження - ключ до здоров’я губ

Сонце висушує шкіру, тому користуйтеся зволожувальними бальзамами, особливо на ніч. Обирайте засоби з маслом ши, кокосу, алое вера, бджолиним воском.

Уникайте блисків без SPF

Блиск для губ без захисту може діяти як лінза і посилювати вплив сонця, що підвищує ризик опіків.

Не забувайте про чоловіків і дітей

Захист губ потрібен усім - дітям, жінкам і чоловікам. Для дітей обирайте гіпоалергенні бальзами з SPF 30+.