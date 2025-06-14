Все забывают наносить SPF на эту часть лица: она стареет быстрее всего!

Почему нужно защищать губы средствами с SPF

Дерматолог Кэти Буше рассказала, что в отличие от солнечного ожога плеча, который можно игнорировать под футболкой, ожог губы затрудняет выполнение повседневных действий, таких как еда, питье или даже улыбка.

Хуже того, это может спровоцировать появление герпеса у тех, кто склонен к нему.

"После почти десяти лет работы в дерматологии я видела так много предраковых поражений на губах. Это еще не рак кожи, но они могут стать злокачественными, если их не лечить. Это часто означает использование рецептурных химиотерапевтических кремов, которые очень болезненны и могут превратить такие простые действия, как питье воды, в настоящее испытание", - добавила медик.

Обычно люди могут не заметить повреждений сразу после дня, проведенного на солнце, но это не значит, что их не происходит под поверхностью. Со временем воздействие ультрафиолета на губы разрушает коллаген и эластин - белки, отвечающие за поддержание упругости и гладкости кожи.

Это повреждение ускоряет появление видимых признаков старения, таких как мелкие морщины и неравномерный тон кожи.

Без надлежащей защиты это повреждение от солнца может незаметно, но неумолимо накапливаться, приводя к незаживающим пятнам, преждевременному старению и даже предраковым поражениям. Поэтому защита губ с помощью SPF - это не просто избежание болезненного ожога, это важный шаг в сохранении здоровья и молодого вида кожи.

Как защитить губы от солнца

Используйте бальзам для губ с SPF

Буше рекомендует наносить солнцезащитный крем на губы перед тем, как выходить в купальнике на пляж. Также всегда держите в сумочке блеск или бальзам с SPF.

Предпочтение отдавайте средствам с минеральными фильтрами (оксид цинка или диоксид титана) - они более стойкие и безопасные. Наносите каждые 2 часа или после еды, питья или купания.

Избегайте агрессивного солнца

С 10:00 до 16:00 ультрафиолет наиболее интенсивный. В это время лучше находиться в тени или носить широкополые шляпы, затеняющие лицо.

Увлажнение - ключ к здоровью губ

Солнце высушивает кожу, поэтому пользуйтесь увлажняющими бальзамами, особенно на ночь. Выбирайте средства с маслом ши, кокоса, алоэ вера, пчелиным воском.

Избегайте блесков без SPF

Блеск для губ без защиты может действовать как линза и усиливать воздействие солнца, что повышает риск ожогов.

Не забывайте о мужчинах и детях

Защита губ нужна всем - детям, женщинам и мужчинам. Для детей выбирайте гипоаллергенные бальзамы с SPF 30+.