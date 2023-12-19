Усі укриття занесуть в "Дію" та створять інтерактивну мапу з даними

"Вся інформація про наявність укриттів буде доступна через "Дію" у вигляді інтерактивної мапи. Кожен українець зможе оцінити стан укриття, спрямувати скаргу або ж подати свою пропозицію", - сказав він.

За його словами, аналогічна система вже працює щодо пунктів незламності. Наразі їх розгорнули понад 12,5 тис., ще майже 760 запрацюють в разі потреби. Це на 10% більше, ніж початково було заплановано.

Як повідомив голова уряду, сьогодні уряд ухвалить постанову, що уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту.

"Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в Інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами", - сказав прем’єр.

Шмигаль відзначив, що насамперед надійні укриття повинні бути в усіх школах і дитсадках. Уряд уже виділив на це 1,5 млрд грн. За даними ОВА, понад 80% освітніх закладів мають відповідні сховища.

"Наступного року спрямуємо ще 2,5 млрд грн субвенції для створення безпечних умов нашим дітям", - додав Шмигаль.

Водночас представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму Telegram повідомив, що було внесено зміни до указу президента України №353/2023 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року "Щодо результатів оперативних обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення".

Зокрема тепер передбачено сприяння якісному визначенню потреби в захисних спорудах цивільного захисту. Це буде відбуватись шляхом визначення розрахункових радіусів пішохідної доступності до обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

"Окреслено організацію обліку фонду захисних споруд цивільного захисту в паперовій та електронній формах, визначено порядок ведення обліку найпростіших укриттів. Введено на територіальному та галузевому рівнях загальнодержавного електронного обліку фонду захисних споруд цивільного захисту", - пише Мельничук.

Планується передбачити можливість надання інформації про захисні споруди громадянам за допомогою "Дії". Окремо визначено порядок виключення з фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіших укриттів.

Також ДСНС доручено забезпечити розроблення системи "Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту" та проведення її дослідної експлуатації до 01.06.2024. А ось ввести її в експлуатацію необхідно не пізніше 01.06.2024.

Карта "Пунктів незламності" у застосунку "Дія"

Від кінця жовтня у застосунку "Дія" стала доступна карта "Пунктів незламності". По карті можна знайти дорогу до найближчого пункту та перевірити наявність послуг у ньому.

Під час пошуку "Пункту незламності" важливо обрати область, де знаходиться користувач і завантажити мапу. Це забезпечить доступність до інформації та мапи навіть в умовах блекаутів, відсутності світла або інтернету.