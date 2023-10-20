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У "Дії" відсьогодні запрацював сервіс про Пункти незламності

П'ятниця 20 жовтня 2023 11:48
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У "Дії" відсьогодні запрацював сервіс про Пункти незламності Фото: у додатку Дія можна знайти карти Пунктів незламності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У додатку "Дія" сьогодні, 20 жовтня, запустили карти Пунктів незламності в Україні. Крім даних про розташування найближчих об'єктів, громадяни зможуть дізнатися маршрут і графік, а також які умови в даному укритті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Це дозволить людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету", - зазначає глава уряду.

Таку карту в програмі можна завантажити навіть офлайн, якщо не буде світла та зв'язку. Потрібно лише завантажити карту обраного регіону в "Дії".

"Карта - інтерактивна. Зможете дізнатися адресу, графік роботи та умови кожного Пункту незламності. А також відфільтрувати за конкретними потребами - чи є інтернет, обігрів, генератор чи мобільний зв'язок", - розповів голова Мінцифри.

Як переглянути карту

Зайдіть у "Дію" та натисніть "Послуги", потім - "Пункти незламності"

Далі слід обрати свою область та завантажити карту.

Застосунок покаже всі Пункти незламності в радіусі 1,5 км. Також можна обрати певні умови: пандус, інтернет, мобільний зв’язок, генератор тощо.

"Згодом розширимо функціонал послуги. Зможете подивитися фотографії Пунктів незламності, поставити оцінку, залишити відгук і т.д." - додав Федоров.

Де працює сервіс

Зазначимо, що послуга зараз запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської – через ситуацію з безпекою.

Також частково вона доступна для користувачів у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

"Пункти незламності"

Нагадаємо, перші "пункти незламності" почали працювати в Україні минулої зими. Тоді росіяни завдавали масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, через що по всій країні були проблеми з електропостачанням.

Днями прем'єр Денис Шмигаль заявив, що по всій Україні вже розгорнули понад 13 тисяч "Пунктів незламності". Але частина з них потребує доукомплектування - скрізь має бути генератор і Starlink.

Також раніше в "Укрзалізниці" розповіли, що "пункти незламності" вже відкрили на українських вокзалах.

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Пункт незламності Дия
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