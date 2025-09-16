Усі учні 1-11 класів зможуть безкоштовно харчуватися у школі: коли запрацюють нововведення

В Україні з 2026 року запровадять безкоштовне харчування для всіх учнів 1-11 класів. Відповідні кошти передбачені у проєкті держбюджету на наступний рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.
За її словами, у проєкті бюджету на 2026 рік на освіту закладено 265,4 млрд гривень. Це на 66,5 млрд більше, ніж у 2025 році.
Безоплатним харчуванням планують забезпечити 4,4 млн учнів з 1-11 класів на всій території країни з 1 жовтня 2026 року.
Раніше РБК-Україна писало про розширення програми безкоштовного гарячого харчування у школах України. Перша леді Олена Зеленська та прем’єрка Юлія Свириденко заявили, що уряд планує з 2026 року забезпечити безкоштовним харчуванням усіх учнів 1-11 класів.
Нині безкоштовні обіди отримують 1,5 млн школярів початкових класів, а з вересня 2025 року програму поширять на учнів 5-11 класів у прифронтових громадах.
Також ми розповідали про рішення уряду щодо продовження пільг на харчування дітей у дитсадках для багатодітних сімей. Кабмін рекомендував місцевій владі зберегти знижку у 50% для родин із трьома і більше дітьми. Це має зменшити фінансове навантаження та надати додаткову підтримку. Також в Україні діє система безкоштовного та пільгового харчування для різних категорій дітей.