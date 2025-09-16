RU

Общество Образование Деньги Изменения

Все ученики 1-11 классов смогут бесплатно питаться в школе: когда заработают нововведения

Фото: Питание детей в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с 2026 года введут бесплатное питание для всех учеников 1-11 классов. Соответствующие средства предусмотрены в проекте госбюджета на следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, в проекте бюджета на 2026 год на образование заложено 265,4 млрд гривен. Это на 66,5 млрд больше, чем в 2025 году.

Бесплатным питанием планируют обеспечить 4,4 млн учеников с 1-11 классов на всей территории страны с 1 октября 2026 года.

Ранее РБК-Украина писало о расширении программы бесплатного горячего питания в школах Украины. Первая леди Елена Зеленская и премьер Юлия Свириденко заявили, что правительство планирует с 2026 года обеспечить бесплатным питанием всех учеников 1-11 классов.

Сейчас бесплатные обеды получают 1,5 млн школьников начальных классов, а с сентября 2025 года программу распространят на учеников 5-11 классов в прифронтовых громадах.

Также мы рассказывали о решении правительства о продлении льгот на питание детей в детсадах для многодетных семей. Кабмин рекомендовал местным властям сохранить скидку в 50% для семей с тремя и более детьми. Это должно уменьшить финансовую нагрузку и предоставить дополнительную поддержку. Также в Украине действует система бесплатного и льготного питания для различных категорий детей.

