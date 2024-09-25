Усі типи батарей електромобілів: які дешевші і які довше служать

Не впевнені, чи варто про це нагадувати, але факт: протягом всього століття розвитку електромобілів саме акумулятори є рушієм і одночасно гальмом прогресу у цій сфері. Батарея визначає дві головні характеристики автомобіля з електротягою – пробіг на одній зарядці і швидкість поповнення запасу енергії. Чимале значення має і довговічність акумулятора, адже заміна його новим може обійтися у половину вартості всього авто.

Отже, як тільки з’являється акумулятор нового типу, електромобілі відразу отримують новий поштовх до розвитку. Поговоримо про те, які типи батарей використовуються на серійних електромобілях в наш час.

Літій-іонні (Li-ion) . Ціла група сучасних батарей, які для перенесення заряду від анода до катода використовують іони літію. Всі підтипи Li-ion акумуляторів характеризуються компактністю, високою щільністю заряду, тривалим терміном служби та низьким рівнем саморозряду. До недоліків цих батарей відноситься висока собівартість і чутливість до низьких та високих температур.

. Ціла група сучасних батарей, які для перенесення заряду від анода до катода використовують іони літію. Всі підтипи Li-ion акумуляторів характеризуються компактністю, високою щільністю заряду, тривалим терміном служби та низьким рівнем саморозряду. До недоліків цих батарей відноситься висока собівартість і чутливість до низьких та високих температур. Літій-полімерні (LiPo) . Один з видів літій-іонних батарей, в них у якості електроліту використовується полімер. Ці акумулятори мають високу енергетичну щільність, меншу масу і більше можливостей щодо розміщення. Останній чинник дозволяє створювати компактні та ефективні батарейні блоки. До недоліків відноситься висока вартість виробництва.

. Один з видів літій-іонних батарей, в них у якості електроліту використовується полімер. Ці акумулятори мають високу енергетичну щільність, меншу масу і більше можливостей щодо розміщення. Останній чинник дозволяє створювати компактні та ефективні батарейні блоки. До недоліків відноситься висока вартість виробництва. Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4, LFP). Ще один вид літій-іонних акумуляторів. Безпечні та стабільні в експлуатації, вони мають тривалий термін служби, більш стійкі до високих та низьких температур. Недоліком є ​​низька енергетична щільність в порівнянні з іншими типами літій-іонних акумуляторів – тобто LFP-батарея повинна бути більшою, щоб машина мала той самий запас ходу, що й, наприклад, з батареєю LiPo.

Ще один вид літій-іонних акумуляторів. Безпечні та стабільні в експлуатації, вони мають тривалий термін служби, більш стійкі до високих та низьких температур. Недоліком є ​​низька енергетична щільність в порівнянні з іншими типами літій-іонних акумуляторів – тобто LFP-батарея повинна бути більшою, щоб машина мала той самий запас ходу, що й, наприклад, з батареєю LiPo. Нікель-кобальт-марганцеві (Ni-Co-Mn, NMC, NCA). Ще один вид літій-іонних акумуляторів, який тільки набуває поширення; це батареї з вмістом нікелю та кобальту. Вони характеризуються високою енергетичною щільністю, відрізняються гарною ефективністю зарядки і розрядки, що дозволяє електромобілям використовувати енергію більш раціонально. Мають помірну собівартість, що робить їх доступнішими для виробників бюджетних "електричок".

Ще один вид літій-іонних акумуляторів, який тільки набуває поширення; це батареї з вмістом нікелю та кобальту. Вони характеризуються високою енергетичною щільністю, відрізняються гарною ефективністю зарядки і розрядки, що дозволяє електромобілям використовувати енергію більш раціонально. Мають помірну собівартість, що робить їх доступнішими для виробників бюджетних "електричок". Нікель-метал-гідридні (NiMH). Окремий і давно відомий тип батарей, є більш дешевим варіантом порівняно з літієвими батареями. Переваги у хорошій стійкості до перезарядки і байдужість щодо низьких температур. До недоліків відносять нижчу енергетичну щільність NiMH-акумуляторів та менший термін служби порівняно з літієвими аналогами. Інші мінуси – більша маса і більше місця, які вони займають в машині. Власне, сьогодні в електромобілях такі батареї зустрічаються нечасто.

Коротко

З оглядом на сьогоднішню ситуацію на ринку батарейних машин, потенційному власникові нового електромобіля навряд чи варто спеціально шукати модель з тим чи іншим типом батарей. Адже всі такі машини мають гарантію і на саме авто, і на акумулятор окремо. До того ж всі їхні характеристики збалансовані і узгоджені конструкторами так, що власник не відчуває проблем через певні особливості акумулятора. Інша справа, коли громадянин збирається купувати вживаний електромобіль – тоді справді варто дізнатись додаткові нюанси щодо вікових особливостей того типу акумулятора, що встановлено на його майбутньому авто.