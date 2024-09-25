Усі типи батарей електромобілів: які дешевші і які довше служать

Якщо власники звичайних авто переймаються потужністю і конструкцією двигуна, то у власників електромобілів свій предмет для мрій і гордощів – тягова батарея. Вони бувають кількох типів – які переваги і недоліки кожного?
Про те, які акумулятори бувають на сімейних електромобілях, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autogeek.
Не впевнені, чи варто про це нагадувати, але факт: протягом всього століття розвитку електромобілів саме акумулятори є рушієм і одночасно гальмом прогресу у цій сфері. Батарея визначає дві головні характеристики автомобіля з електротягою – пробіг на одній зарядці і швидкість поповнення запасу енергії. Чимале значення має і довговічність акумулятора, адже заміна його новим може обійтися у половину вартості всього авто.
Отже, як тільки з’являється акумулятор нового типу, електромобілі відразу отримують новий поштовх до розвитку. Поговоримо про те, які типи батарей використовуються на серійних електромобілях в наш час.
З оглядом на сьогоднішню ситуацію на ринку батарейних машин, потенційному власникові нового електромобіля навряд чи варто спеціально шукати модель з тим чи іншим типом батарей. Адже всі такі машини мають гарантію і на саме авто, і на акумулятор окремо. До того ж всі їхні характеристики збалансовані і узгоджені конструкторами так, що власник не відчуває проблем через певні особливості акумулятора. Інша справа, коли громадянин збирається купувати вживаний електромобіль – тоді справді варто дізнатись додаткові нюанси щодо вікових особливостей того типу акумулятора, що встановлено на його майбутньому авто.
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