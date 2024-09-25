Все типы батарей электромобилей: какие дешевле и какие дольше служат

Не уверены, стоит ли об этом напоминать, но факт: в течение всего столетия развития электромобилей именно аккумуляторы являются двигателем и одновременно тормозом прогресса в этой сфере. Батарея определяет две основные характеристики автомобиля с электротягой – пробег на одной зарядке и скорость пополнения запаса энергии. Большое значение имеет и долговечность аккумулятора, ведь замена его новым может обойтись в половину стоимости всего авто.

Следовательно, как только появляется аккумулятор нового типа, электромобили сразу получают новый толчок к развитию. Поговорим о том, какие типы батарей используются на серийных электромобилях в наше время.

Литий-ионные (Li-ion) . Целая группа современных батарей, которые для переноса заряда от анода в катод используют ионы лития. Все подтипы Li-ion аккумуляторов характеризуются компактностью, высокой плотностью заряда, длительным сроком службы и низким уровнем саморазряда. К недостаткам этих батарей относится высокая себестоимость и чувствительность к низким и высоким температурам.

. Целая группа современных батарей, которые для переноса заряда от анода в катод используют ионы лития. Все подтипы Li-ion аккумуляторов характеризуются компактностью, высокой плотностью заряда, длительным сроком службы и низким уровнем саморазряда. К недостаткам этих батарей относится высокая себестоимость и чувствительность к низким и высоким температурам. Литий-полимерные (LiPo) . Один из видов литий-ионных батарей, в них в качестве электролита используется полимер. Эти аккумуляторы имеют высокую энергетическую плотность, меньшую массу и больше возможностей размещения. Последний фактор позволяет производить компактные и эффективные батарейные блоки. К недостаткам относится высокая стоимость производства.

. Один из видов литий-ионных батарей, в них в качестве электролита используется полимер. Эти аккумуляторы имеют высокую энергетическую плотность, меньшую массу и больше возможностей размещения. Последний фактор позволяет производить компактные и эффективные батарейные блоки. К недостаткам относится высокая стоимость производства. Литий-железо-фосфатный (LiFePO4, LFP). Еще один вид литий-ионных аккумуляторов. Безопасные и стабильные в эксплуатации, они имеют длительный срок службы, более устойчивы к высоким и низким температурам. Недостатком является низкая энергетическая плотность по сравнению с другими типами литий-ионных аккумуляторов – то есть LFP-батарея должна быть больше, чтобы машина имела тот же запас хода, что и, например, с батареей LiPo.

Еще один вид литий-ионных аккумуляторов. Безопасные и стабильные в эксплуатации, они имеют длительный срок службы, более устойчивы к высоким и низким температурам. Недостатком является низкая энергетическая плотность по сравнению с другими типами литий-ионных аккумуляторов – то есть LFP-батарея должна быть больше, чтобы машина имела тот же запас хода, что и, например, с батареей LiPo. Никель-кобальт-марганцевый (Ni-Co-Mn, NMC, NCA). Еще один вид литий-ионных аккумуляторов, который только получает распространение; это батареи с содержанием никеля и кобальта. Они характеризуются высокой энергетической плотностью, отличаются хорошей эффективностью зарядки и разрядки, что позволяет электромобилям использовать более рационально энергию. Имеют умеренную себестоимость, что делает их более доступными для производителей бюджетных "электричек".

Еще один вид литий-ионных аккумуляторов, который только получает распространение; это батареи с содержанием никеля и кобальта. Они характеризуются высокой энергетической плотностью, отличаются хорошей эффективностью зарядки и разрядки, что позволяет электромобилям использовать более рационально энергию. Имеют умеренную себестоимость, что делает их более доступными для производителей бюджетных "электричек". Никель-металл-гидридные (NiMH). Отдельный и давно известный тип батарей является более дешевым вариантом по сравнению с литиевыми батареями. Преимущества в хорошей стойкости к перезарядке и безразличие относительно низких температур. К недостаткам относятся низкая энергетическая плотность NiMH-аккумуляторов и меньший срок службы по сравнению с литиевыми аналогами. Остальные минусы – большая масса и больше места, которые они занимают в машине. Собственно сегодня в электромобилях такие батареи встречаются нечасто.

Кратко

Учитывая сегодняшнюю ситуацию на рынке батарейных машин, потенциальному владельцу нового электромобиля вряд ли стоит специально искать модель с тем или иным типом батарей. Ведь все такие машины имеют гарантию и на автомобиль, и на аккумулятор отдельно. К тому же, все их характеристики сбалансированы и согласованы конструкторами так, что владелец не испытывает проблем из-за определенных особенностей аккумулятора. Другое дело, когда гражданин собирается покупать бывший в употреблении электромобиль – тогда действительно стоит узнать дополнительные нюансы относительно возрастных особенностей того типа аккумулятора, что установлено на его будущем авто.