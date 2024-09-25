Все типы батарей электромобилей: какие дешевле и какие дольше служат

Если владельцы обычных авто озабочены мощностью и конструкцией двигателя, то у владельцев электромобилей свой предмет для мечтаний и гордости – тяговая батарея. Они бывают нескольких типов – каковы преимущества и недостатки каждого?
О том, какие аккумуляторы бывают на семейных электромобилях, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autogeek.
Не уверены, стоит ли об этом напоминать, но факт: в течение всего столетия развития электромобилей именно аккумуляторы являются двигателем и одновременно тормозом прогресса в этой сфере. Батарея определяет две основные характеристики автомобиля с электротягой – пробег на одной зарядке и скорость пополнения запаса энергии. Большое значение имеет и долговечность аккумулятора, ведь замена его новым может обойтись в половину стоимости всего авто.
Следовательно, как только появляется аккумулятор нового типа, электромобили сразу получают новый толчок к развитию. Поговорим о том, какие типы батарей используются на серийных электромобилях в наше время.
Учитывая сегодняшнюю ситуацию на рынке батарейных машин, потенциальному владельцу нового электромобиля вряд ли стоит специально искать модель с тем или иным типом батарей. Ведь все такие машины имеют гарантию и на автомобиль, и на аккумулятор отдельно. К тому же, все их характеристики сбалансированы и согласованы конструкторами так, что владелец не испытывает проблем из-за определенных особенностей аккумулятора. Другое дело, когда гражданин собирается покупать бывший в употреблении электромобиль – тогда действительно стоит узнать дополнительные нюансы относительно возрастных особенностей того типа аккумулятора, что установлено на его будущем авто.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как не навредить автомобилю, когда нужно оставить его на солнце.