Італія вичерпала запаси зенітних ракет Aster для України, - ЗМІ

Італія вичерпала запаси зенітних ракет Aster для України і може зупинити їх постачання, зосередившись на генераторах та компонентах для ремонту енергомереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Sole 24 Ore .

За даними видання, перелік засобів протиповітряної оборони у нових італійських пакетах допомоги для Києва дедалі скорочується.

Наступна засекречена партія ще може містити компоненти для підтримки роботи італо-французького комплексу SAMP/T, який раніше передали Україні.

Водночас запаси ракет Aster, якими озброєна ця система ППО, фактично вичерпалися.

"Ми повинні залишити ракети Aster собі", - уточнив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Це означає, що Рим може найближчим часом призупинити передачу цих боєприпасів, як це раніше зробила Німеччина з ракетами до комплексів Patriot.

Причина - необхідність захищати власну національну безпеку та підтримувати стратегічні резерви, оскільки оборонна промисловість не встигає швидко наростити виробництво.

Також зазначається, попри брак ракет, загальна підтримка України не зменшується - змінюється її фокус.

Оскільки Росія продовжує цілеспрямовано бити по українській енергосистемі напередодні зими, Рим вирішив зробити акцент на цивільній стійкості.

Значна частина нового пакету допомоги складатиметься з генераторів для забезпечення критичних потреб та компонентів для ремонту пошкоджених російськими обстрілами електростанцій.

Окрім того, Київ готує запити до союзників щодо посилення захисту від нових російських розробок, зокрема швидкісних автоматизованих дронів типу "Шахед", протидіяти яким стало складніше.