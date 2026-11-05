Усі ракети прорвалися: як ППО відбивала нічну атаку РФ

Фото: ППО звітує про результати своєї роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)

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Минулої ночі Росія атакувала Україну 128 безпілотниками та двома керованими авіаційними ракетами Х-35. ППО змогла знешкодити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.