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Усі ракети прорвалися: як ППО відбивала нічну атаку РФ

08:30 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Усі ракети прорвалися: як ППО відбивала нічну атаку РФ Фото: ППО звітує про результати своєї роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Минулої ночі Росія атакувала Україну 128 безпілотниками та двома керованими авіаційними ракетами Х-35. ППО змогла знешкодити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Чим Росія атакувала Україну

За даними Повітряних сил ЗСУ, повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 4 листопада. Цього разу росіяни застосували:

  • дві керовані авіаційні ракети Х-35;
  • 128 ударних БпЛА Shahed (65 із них - реактивні), "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з акваторії Чорного моря, Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька, Гвардійського та Чауди в окупованому Криму.

Скільки цілей збила ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила та подавила 105 ворожих безпілотників, зокрема 48 реактивних.

Водночас зафіксовано:

  • влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях;
  • падіння уламків збитих цілей на 9 локаціях.

Кілька ударних безпілотників досі перебувають у повітрі. Бойова робота триває.

Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки нової нічної атаки Росії.

Також ми писали, що напередодні Рязанський НПЗ знову потрапив під удар Сил оборони - на заводі почалася масштабна пожежа.

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