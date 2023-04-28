Усі причетні до масованих ударів будуть притягнуті до відповідальності, - Єврокомісія

Російські масовані удари Росії по території України є воєнним злочином. Усі причетні до цього не залишаться безкарними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головного речника Європейської комісії з закордонних справ Петера Стано.

"На жаль, минулої ночі й у вранішні години сьогодні, Росія продовжувала обстріли України із черговою масованою хвилею обстрілів ракетами й дронами. Вкотре, вони боягузливо зробили цивільних мішенями, коли вони спали і завдали серйозних руйнувань, а також спричинили загибель невинних цивільних, завдаючи поранень людям у тому ж числі й дітям", - розповів Стано.

За словами речника Європейської комісії з закордонних справ, російські масовані удари по території України є воєнним злочином. Він відзначив, що жодному російському командиру, виконавцю ударів або ж їх поплічникам не варто очікувати безкарності.

"Всі будуть притягнуті до відповідальності", - додав він.