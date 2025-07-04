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Усі підприємства України отримали нові зобов'язання: що зміниться з 5 липня

Україна, П'ятниця 04 липня 2025 12:03
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Усі підприємства України отримали нові зобов'язання: що зміниться з 5 липня Фото: Усі підприємства повинні подавати звітність до Держстату (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Закон про відновлення статистичної звітності підписаний президентом України Володимиром Зеленським та опублікований. Він набирає чинності з 5 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Державної служби статистики (Держстату).

Згідно з законом, усі респонденти (крім окремих винятків) повинні знову подавати звітність навіть під час дії воєнного стану.

Як зазначили в Держстаті, для респондентів, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період - до 5 жовтня 2025 року. У цей час можна без штрафів подати звітність за минулі періоди.

Відновлення звітності

Зміни до пункту 1 закону "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" (урядовий проєкт №13132) були ухвалені Верховною Радою 18 червня.

Зміни до закону відновлюють:

  • регулярне та обов’язкове подання звітності від бізнесу;
  • можливість проведення вибіркових обстежень населення щодо умов життя, доходів, зайнятості, сільськогосподарської діяльності тощо;
  • статистичне обґрунтування соціальної, економічної та демографічної політики тощо.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році в Україні було обмежено проведення деяких статистичних спостережень та публікацію інформації через неповне отримання звітності.

Прийняття звітності не припинялося, а її подання відбувалося на добровільній основі. Так, у III кварталі 2024 року рівень звітування становив 72,3%.

Нагадаємо, після початку війни Держстат публікує мінімальні обсяги інформації. Через це державні органи та бізнес орієнтуються на дослідження, які дають дані, що суттєво відрізняються між собою.

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