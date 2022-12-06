Усі підприємства SCM працюють на перемогу України, - Ахметов
Усі підприємства SCM зараз працюють на перемогу України, зокрема на економічному фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власника компанії Ріната Ахметова в інтерв'ю швейцарському Bilan.
"Там, де це можливо, ми працюємо для потреб фронту - допомагаємо українській армії та силам тероборони. Наші металургійні комбінати виготовляють протитанкові їжаки, модульні укриття для бліндажів, ми вже зробили і передали безкоштовно нашим бійцям 150 тисяч бронежилетів. Наші енергетики героїчно кожен світло у будинки, що залишилися без електрики через постійні обстріли. Ми всі працюємо на перемогу України, у тому числі на економічному фронті", - сказав Ахметов.
За його словами, ситуація в українській економіці через війну вкрай складна, але підприємства продовжують працювати, зберігаючи робочі місця та доходи бюджету.
"Ситуація у бізнес зараз дуже складна - як і у всій українській економіці. Усі наші підприємства з першого дня війни перейшли на роботу у військовому режимі. Тому що сьогодні наша головна мета - допомогти українцям вижити та вистояти", - наголосив власник SCM.
Лише за 9 місяців 2022 року SCM направив до бюджету понад 60 млрд грн у вигляді податків та зборів.
"Для нас, SCM, війна почалася у 2014-му році. І в Криму, і на тимчасово окупованій частині Донбасу ми втратили всі активи. Ми втратили підприємства, але це нас загартувало і зробило сильнішим. У нас дуже сильна команда, де менеджери думають не тільки про бізнес, а й людей. Переконаний - у цій війні ми переможемо і вийдемо з неї сильніше", - підсумував Рінат Ахметов.
Як повідомлялося, підприємства Ахметова з перших днів війни були переведені у військовий режим роботи, забезпечуючи ЗСУ та сили оборони броней, бронежилетами та інженерними спорудами зі сталі.
Всього з початку війни Фонд Ріната Ахметова, його підприємства та ФК "Шахтар" передали на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу 3,5 млрд грн.
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