Все предприятия SCM работают на победу Украины, - Ахметов

Все предприятия SCM сейчас работают на победу Украины, в том числе на экономическом фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на владельца компании Рината Ахметова в интервью швейцарскому Bilan.

"Там, где это возможно, мы работаем для нужд фронта - помогаем украинской армии и силам терробороны. Наши металлургические комбинаты производят противотанковые ежи, модульные укрытия для блиндажей, мы уже произвели и передали бесплатно нашим бойцам 150 тысяч бронежилетов. Наши энергетики героически каждый день возвращают свет в дома, оставшиеся без электричества из-за постоянных обстрелов. Мы все работаем на победу Украины, в том числе на экономическом фронте", - сказал Ахметов.

По его словам, ситуация в украинской экономике из-за войны крайне сложная, но предприятия продолжают работать, сохраняя рабочие места и доходы бюджета.

"Ситуация в бизнес сейчас очень сложная - как и во всей украинской экономике. Все наши предприятия с первого дня войны перешли на работу в военном режиме. Потому что сегодня наша главная цель - помочь украинцам выжить и выстоять", - подчеркнул владелец SCM.

Только за 9 месяцев 2022 года SCM направил в бюджет более 60 млрд грн в виде налогов и сборов.

"Для нас, SCM, война началась в 2014-м году. И в Крыму, и на временно оккупированной части Донбасса мы потеряли все активы. Мы потеряли предприятия, но это нас закалило и сделало сильнее. У нас очень сильная команда, где менеджеры думают не только о бизнесе, но и о людях. Убежден - в этой войне мы победим и выйдем из неё сильнее", - подытожил Ринат Ахметов.

Как сообщалось, предприятия Ахметова с первых дней войны были переведены в военный режим работы, обеспечивая ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями со стали.

Всего с начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.