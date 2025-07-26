"Усі об'єкти уражені": Росія зробила цинічну заяву після нічної атаки на Україну

РФ повідомила про нічний масований удар по "українських ВПК". У Москві цинічно заявили, що "всі об’єкти уражені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Міноборони РФ в Telegram .

Однак така заява звучить цинічно на фоні масштабних руйнувань цивільної інфраструктури України та заяв про "високу точність" ударів.

У відомстві стверджують, що "мету удару досягнуто, всі призначені об’єкти уражені".

За даними РФ, атака була спрямована нібито на заводи з виробництва комплектуючих для ракет, боєприпасів та вибухових речовин.

Міноборони Росії заявило, що вночі завдало групового удару високоточною зброєю великої дальності та ударними безпілотниками по "підприємствах військово-промислового комплексу" України.

Атака України 26 липня

Окупанти в ніч на 26 липня влаштували масовану атаку по кількох регіонах України.

Найінтенсивніше постраждав Харків: за три години зафіксовано понад 20 ударів, зокрема по рятувальниках, які отримали поранення. Під вогнем також опинилися Кам’янське й Дніпро, де є загиблі.

У Шостці на Сумщині постраждали щонайменше троє мирних жителів.

За даними Повітряних сил, Росія випустила 208 дронів та 27 ракет. Основний напрям атаки - Дніпропетровська область.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишить удари без відповіді - українські безпілотники регулярно вражають військові цілі в тилу РФ.

Детальніше про те, в якій послідовності відбувалася атака - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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