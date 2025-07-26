"Усі об'єкти уражені": Росія зробила цинічну заяву після нічної атаки на Україну
РФ повідомила про нічний масований удар по "українських ВПК". У Москві цинічно заявили, що "всі об’єкти уражені".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Міноборони РФ в Telegram.
Міноборони Росії заявило, що вночі завдало групового удару високоточною зброєю великої дальності та ударними безпілотниками по "підприємствах військово-промислового комплексу" України.
За даними РФ, атака була спрямована нібито на заводи з виробництва комплектуючих для ракет, боєприпасів та вибухових речовин.
У відомстві стверджують, що "мету удару досягнуто, всі призначені об’єкти уражені".
Однак така заява звучить цинічно на фоні масштабних руйнувань цивільної інфраструктури України та заяв про "високу точність" ударів.
Атака України 26 липня
Окупанти в ніч на 26 липня влаштували масовану атаку по кількох регіонах України.
Найінтенсивніше постраждав Харків: за три години зафіксовано понад 20 ударів, зокрема по рятувальниках, які отримали поранення. Під вогнем також опинилися Кам’янське й Дніпро, де є загиблі.
У Шостці на Сумщині постраждали щонайменше троє мирних жителів.
За даними Повітряних сил, Росія випустила 208 дронів та 27 ракет. Основний напрям атаки - Дніпропетровська область.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишить удари без відповіді - українські безпілотники регулярно вражають військові цілі в тилу РФ.
Детальніше про те, в якій послідовності відбувалася атака - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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