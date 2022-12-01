Все страны НАТО поддерживают членство Украины в Альянсе, - Стефанишина

Как сообщает РБК-Украина , об этом во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"У нас есть прогресс в вопросе приближения к НАТО. На последней министерской встрече в Бухаресте все 30 стран-членов НАТО согласились с необходимостью предоставления Украине членства в Альянсе… Члены НАТО подтвердили, что двери перед Украиной открыты", - подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, такое решение отличается от того, которое лидеры стран НАТО приняли на саммите в Бухаресте в 2008 году. Оно является "новым мощным сигналом" и показывает отсутствие страха перед давлением России в Альянсе.