Все страны НАТО поддерживают членство Украины в Альянсе, - Стефанишина
Все 30 страны-членов НАТО поддерживают необходимость будущего вступления Украины в Североатлантический альянс.
Как сообщает РБК-Украина, об этом во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
"У нас есть прогресс в вопросе приближения к НАТО. На последней министерской встрече в Бухаресте все 30 стран-членов НАТО согласились с необходимостью предоставления Украине членства в Альянсе… Члены НАТО подтвердили, что двери перед Украиной открыты", - подчеркнула Стефанишина.
По ее словам, такое решение отличается от того, которое лидеры стран НАТО приняли на саммите в Бухаресте в 2008 году. Оно является "новым мощным сигналом" и показывает отсутствие страха перед давлением России в Альянсе.
Напомним, ранее стало известно, что Венгрия подтвердила решение блокировать участие представителей Украины в заседаниях Комитета Украина - НАТО из-за "вопроса прав венгерского меньшинства на Закарпатье".
Также мы писали, что, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе саммита в Бухаресте, который состоялся 29-30 ноября, союзники объявили о новом пакете помощи для Украины.
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