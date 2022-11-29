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Угорщина підтвердила блокування участі України у засіданнях НАТО

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Угорщина, Вівторок 29 листопада 2022 19:00
Угорщина підтвердила блокування участі України у засіданнях НАТО Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Угорщина підтвердила своє рішення блокувати участь представників України у засіданнях Комітету Україна - НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Сійярто підтвердив, що Будапешт і надалі блокуватиме участь Києва в офіційних засіданнях Комітету Україна - НАТО. Причиною дипломат назвав вирішення питання прав угорської меншини на Закарпатті.

"У нашій позиції немає нічого нового чи дивного. Ми роками давали зрозуміти, що поки Україна не поверне права угорців Закарпаття, ми не погодимося на скликання цього органу. Ми не порушували це питання з початку війни і не маємо наміру робити це зараз. Сподіватимемося, що мир настане якнайшвидше і тоді це питання можна буде обговорювати знову", - написав Сійярто.

Очільник угорського зовнішньополітичного відомства згадав у своєму дописі статтю Financial Times і назвав її "сенсаційною". У статті було сказано, що саме Угорщина завадила скликанню офіційного засідання комітету Україна - НАТО.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в МЗС України спростували зміну формату участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у заході НАТО.

Раніше Кулеба заявляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан веде власну гру з ЄС та іноді використовує в ній Україну як заручницю.

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