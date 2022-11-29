Угорщина підтвердила блокування участі України у засіданнях НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Сійярто підтвердив, що Будапешт і надалі блокуватиме участь Києва в офіційних засіданнях Комітету Україна - НАТО. Причиною дипломат назвав вирішення питання прав угорської меншини на Закарпатті.

"У нашій позиції немає нічого нового чи дивного. Ми роками давали зрозуміти, що поки Україна не поверне права угорців Закарпаття, ми не погодимося на скликання цього органу. Ми не порушували це питання з початку війни і не маємо наміру робити це зараз. Сподіватимемося, що мир настане якнайшвидше і тоді це питання можна буде обговорювати знову", - написав Сійярто.

Очільник угорського зовнішньополітичного відомства згадав у своєму дописі статтю Financial Times і назвав її "сенсаційною". У статті було сказано, що саме Угорщина завадила скликанню офіційного засідання комітету Україна - НАТО.