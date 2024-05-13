Усі ключові компанії "Нафтогазу" покращили фінрезультати у 2023-му щонайменше на 40%, - Чернишов

Так, чистий прибуток АТ "Укргазвидобування" у 2023 році склав майже 13 млрд грн проти 2,9 млрд у 2022 році.

Суттєво покращила результати й ПАТ "Укрнафта", показавши понад 20 млрд грн чистого прибутку порівняно зі збитком в 1,1 млрд грн у 2022-му.

Оператор газосховищ України АТ "Укртрансгаз" у 2023-му отримав майже 7 млрд чистого прибутку порівняно з 3,2 млрд грн у 2022 році.

На 40% фінансовий результат у 2023 році покращила також АТ "Укртранснафта". Так, чистий прибуток компанії склав 5,6 млрд грн порівняно з 4 млрд грн у 2022 році.

Основним напрямом діяльності групи, який не показав прибуток, є сегмент продажу газу. Це наслідок постачання природного газу споживачам у межах виконання спеціальних обов’язків (ПСО) за цінами, встановленими державою.

При цьому компанії групи, що працюють за цим напрямом, також змогли продемонструвати суттєво кращі результати, порівняно з 2022 роком. Так, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зменшила збиток у 12 разів, а ГК "Нафтогаз Трейдинг" - майже у шість.

Суттєве покращення фінансового стану продемонструвала також материнська компанія групи НАК "Нафтогаз України", що значно скоротила збиток: з 36,6 млрд грн за підсумками 2022 року до 0,78 млрд грн у 2023-му.

Планується, що абсолютна більшість чистого консолідованого прибутку групи, що належить акціонерам компанії, буде спрямована на сплату дивідендів державі. Кабінет міністрів визначить їх фінальний обсяг.

Нагадуємо, що чистий консолідований прибуток групи "Нафтогаз" у 2023 році склав 23,1 млрд грн проти збитку 79,1 млрд у 2022 році.