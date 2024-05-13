Все ключевые компании "Нафтогаза" улучшили финрезультаты в 2023-м по меньшей мере на 40%, - Чернышев

Так, чистая прибыль АО "Укргаздобыча" в 2023 году составила почти 13 млрд грн против 2,9 млрд в 2022 году.

Существенно улучшило результаты и ПАО "Укрнафта", показав более 20 млрд грн чистой прибыли по сравнению с убытком в 1,1 млрд грн в 2022 году.

Оператор газохранилищ Украины АО "Укртрансгаз" в 2023-м получил почти 7 млрд чистой прибыли по сравнению с 3,2 млрд грн в 2022 году.

На 40% финансовый результат в 2023 году улучшило также АО "Укртранснефть". Так, чистая прибыль компании составила 5,6 млрд грн по сравнению с 4 млрд грн в 2022 году.

Основным направлением деятельности группы, не показавшим прибыль, является сегмент продажи газа. Это следствие снабжения природным газом потребителям в рамках выполнения специальных обязанностей (ПСО) по ценам, установленным государством.

При этом компании группы, работающие по этому направлению, также смогли продемонстрировать существенно лучшие результаты по сравнению с 2022 годом. Так, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" уменьшила убыток в 12 раз, а ГК "Нефтегаз Трейдинг" - почти в шесть.

Существенное улучшение финансового состояния продемонстрировала также материнская компания группы НАК "Нафтогаз Украины", значительно сократившая убыток: с 36,6 млрд грн по итогам 2022 года до 0,78 млрд грн в 2023-м.

Планируется, что абсолютное большинство чистой консолидированной прибыли нруппы, принадлежащей акционерам компании, будет направлено на уплату дивидендов государству. Кабинет министров определит их финальный объем.

Напомним, что чистая консолидированная прибыль группы "Нафтогаз" в 2023 году составила 23,1 млрд грн против убытка 79,1 млрд в 2022 году.