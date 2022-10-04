Усі гаджети в ЄС матимуть єдиний стандарт зарядних пристроїв: що відомо

Згідно з прийнятим в ЄС законом, починаючи з 2024 року, мобільні телефони й інші гаджети повинні будуть мати стандартизоване зарядне обладнання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського союзу.
"До осені 2024 року USB Type-C стане спільним зарядним портом для всіх мобільних телефонів, планшетів та камер у ЄС, погодилися сьогодні представники парламенту та Ради", - пише пресслужба ЄС.
Крок було прийнято для того, щоб зменшити кількість електронних відходів і полегшити життя споживачів.
Починаючи з 2024 року, споживачам не буде потрібно купувати окремий зарядний пристрій для нових гаджетів. Вони зможуть використовувати один зарядний пристрій для усіх малих і середніх портативних електронних пристроїв. Йдеться про: мобільні телефони, планшети, електронні книги, навушники-вкладиші, цифрові камери, навушники та гарнітури, портативні ігрові приставки, портативні колонки та інше.
Ноутбуки також повинні будуть адаптуватися вимог протягом 40 місяців після набуття чинності закону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.