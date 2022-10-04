RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Все гаджеты в ЕС будут иметь единый стандарт зарядных устройств: что известно

Фото: все гаджеты в ЕС будут иметь единый стандарт зарядных устройств (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно принятому в ЕС закону, начиная с 2024 года, мобильные телефоны и другие гаджеты должны будут иметь стандартизированное зарядное оборудование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского союза.

"К осени 2024 года USB Type-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, планшетов и камер в ЕС, согласились сегодня представители парламента и Совета", - пишет пресс-служба ЕС.

Шаг был принят для того, чтобы снизить количество электронных отходов и облегчить жизнь потребителей.

Начиная с 2024 года потребителям не потребуется покупать отдельное зарядное устройство для новых гаджетов. Они смогут использовать одно зарядное устройство для всех малых и средних портативных электронных устройств. Речь идет о: мобильных телефонах, планшетах, электронных книгах, цифровых камерах, наушниках и гарнитурах, портативных игровых приставках, портативных колонках и прочем.

Ноутбуки также должны будут адаптироваться к требованиям в течение 40 месяцев после вступления закона в силу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз