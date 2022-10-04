Все гаджеты в ЕС будут иметь единый стандарт зарядных устройств: что известно

"К осени 2024 года USB Type-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, планшетов и камер в ЕС, согласились сегодня представители парламента и Совета", - пишет пресс-служба ЕС.

Шаг был принят для того, чтобы снизить количество электронных отходов и облегчить жизнь потребителей.

Начиная с 2024 года потребителям не потребуется покупать отдельное зарядное устройство для новых гаджетов. Они смогут использовать одно зарядное устройство для всех малых и средних портативных электронных устройств. Речь идет о: мобильных телефонах, планшетах, электронных книгах, цифровых камерах, наушниках и гарнитурах, портативных игровых приставках, портативных колонках и прочем.

Ноутбуки также должны будут адаптироваться к требованиям в течение 40 месяцев после вступления закона в силу.